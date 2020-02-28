حسين الجسمي يشعل السوشيال ميديا بكلامه عن الحب.. ولطيفة ترد: أعتبر ده وعد





وعلق حسين الجسمي على الصورة قائلا "يتقابل في حياتك شخصا واحد سيحبك كما تمنيت".





وعلقت له الفنانة التونسية لطيفة قائلة: "اعتبر ده وعد؟؟؟؟".





وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ربنا يسعدك دايما" و "طاب هو فين بس" و "منور يا فنان" و "ربنا يوفقك يا فنان".





يذكر أن الفنان حسين الجسمي، قام بغناء أغنية جديدة بعنوان "نساء العرب"، إحتفالا بالسيدات ضمن فعاليات حفل افتتاح النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية.





شارك الفنان حسين الجسمي جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.