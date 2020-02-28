تركيا حليفتنا.. أمريكا تعلق على الاشتباكات الأخيرة في إدلب

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، منذ قليل، بيانًا عاجلًا أعربت فيه عن قلقها إزاء الاشتباكات الأخيرة بين المليشيات التركية وقوات الجيش العربي السوري في محافظة إدلب السورية.





وقال البيان: "تعرب عن قلقها البالغ إزاء الهجوم على الجنود الأتراك في سوريا"، واصفًا تركيا بأنها "حليف رئيسي" في حلف شمال الأطلسي "الناتو".





وقُتِلَ، مساء أمس الخميس، 22 جنديا من الجيش التركي في هجوم جوي سوري في إدلب، فيما أعلن منذ قليل حاكم هطاي، رحمي دوجان، ارتفاع عدد القتلى من المليشيات التركية إلى 29 شخصا.





وكان الجيش السوري بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.





وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.



