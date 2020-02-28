Huawei تطرح P40 Lite رسميا .. نسخة طبق الأصل من Nova 6 SE

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Huawei P40 lite بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.4 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش قطرة الماء فى أقصى اليسار، ومغطاة بطبقة حماية ضد الكسر والخدوش.





ولعشاق التصوير يمتلك Huawei P40 lite كاميرا رباعية بدقة 48 و 8 و 8 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.





ويحتوى Huawei P40 lite على معالج قوى من نوع HiSilicon Kirin 810 بقوة 2.27 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.





ويدعم Huawei P40 lite ميزة الشحن السريع بقوة 40 وات، مع قارئ للبصمة في جانب الهاتف بجانب زر التشغيل، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 4200 ميللى أمبير.



