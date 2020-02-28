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تكنولوجيا

Huawei تطرح P40 Lite رسميا .. نسخة طبق الأصل من Nova 6 SE

الجمعة 28/فبراير/2020 - 04:35 ص
Huawei P40 lite
Huawei P40 lite
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كريم جمال
طرحت شركة هواوى الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم أحدث هواتفها الذكية للفئة المتوسطة، وهو Huawei P40 lite الذى يشبه من الخلف آيفون 11 برو، ولكنه فى الحقيقة نسخة طبق الأصل من Nova 6 SE.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Huawei P40 lite بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.4 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش قطرة الماء فى أقصى اليسار، ومغطاة بطبقة حماية ضد الكسر والخدوش.

ولعشاق التصوير يمتلك Huawei P40 lite كاميرا رباعية بدقة 48 و 8 و 8 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية متحركة بدقة 16 ميجابيكسل لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق.

ويحتوى Huawei P40 lite على معالج قوى من نوع HiSilicon Kirin 810  بقوة 2.27 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.

ويدعم Huawei P40 lite ميزة الشحن السريع بقوة 40 وات، مع قارئ للبصمة في جانب الهاتف بجانب زر التشغيل، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 4200 ميللى أمبير.

ويعمل Huawei P40 lite بنظام أندرويد 10، مع واجهة تشغيل EMUI 10، ويأتى بأربعة ألوان هى الأخضر والأسود والأزرق والوردى، مقابل سعر 300 يورو، ما يعادل 5200 جنيه مصري.
Huawei تطرح P40 Lite رسميا .. نسخة طبق الأصل من Nova 6 SE
Huawei تطرح P40 Lite رسميا .. نسخة طبق الأصل من Nova 6 SE
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