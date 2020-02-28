AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعلق على التصعيد الأخير في إدلب بسوريا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يتابع "بقلق بالغ" التصعيد في شمال غرب سوريا، والذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية لسلاح الجو التابع للجيش العربي السوري. 

ومنذ قليل أعلن حاكم هطاي، رحمي دوجان، ارتفاع عدد القتلى من المليشيات التركية في الهجوم الذي شنه الجيش العربي السوري على تمركزات للجيش التركي في محافظة إدلب، إلى 33 شخصًا. 

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية في إدلب، واصفة تركيا بأنها "حليف رئيسي" للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

كان الجيش السوري بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التصعيد يتواصل في سوريا.. تركيا وميليشياتها تواصل القصف.. وروسيا تشن هجومًا على أنقرة داعمة الإرهاب.. والجيش السوري: سنرد بالمثل

أردوغان يهدد والجيش السوري يتقدم.. تحرير سراقب بإدلب لأول مرة من 2011

بوتين يعقد اجتماعا مع مجلس الأمن الروسي حول إدلب وكورونا

هل تندلع الحرب بين سوريا وتركيا بعد هجوم قوات أردوغان؟.. كيف ستبدو التسوية الروسية التركية حول إدلب.. واحتمالات مخاطرة روسيا بتوجيه ضربات لأنقرة

اشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين في سراقب

تركيا تبدأ عملية عسكرية بعد مقتل جنودها في إدلب

ترشيحاتنا

السعودية تمنع دخول مواطني 7 دول إليها بسبب فيروس كورونا

ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

بعد تفشيه بـ الخليج.. كيف نجحت مصر في تجنب كورونا بشهادة الصحة العالمية؟

حفيد مبارك يرثي جده .. ماذا قال؟.. فيديو جراف

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

قرار عاجل من البحرية الأمريكية بشأن فيروس كورونا

AdvertisementS

حقيقة استقالة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

أخبار الرياضة .. تصريح خطير من مرتضى منصور عن سبب عدم مواجهة الأهلي .. تفاصيل جديدة فى أزمة صالح جمعة مع فايلر

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

استفسار خاص من فايلر لإدارة الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة

نجم الزمالك السابق يهاجم عمرو الجنايني ويطالب بإدارة حاسمة من اتحاد الكرة

مايك تايسون ينفى عرض إعلان زواج لابنته مقابل 10 ملايين دولار.. تفاصيل

بعد تفشيه بـ الخليج.. كيف نجحت مصر في تجنب كورونا بشهادة الصحة العالمية؟

أول رد من الصحة والمنظمة العالمية على إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من مصر

كواليس عرض انتقال أحمد فتحي إلى بيراميدز بـ٢٠ مليون جنيه في الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفريات تكشف عن تفاصيل جديدة لـ مراحل تطور الإنسان منذ 80 ألف عام

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور