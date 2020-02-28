الأمم المتحدة تعلق على التصعيد الأخير في إدلب بسوريا

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش يتابع "بقلق بالغ" التصعيد في شمال غرب سوريا، والذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود الأتراك في ضربة جوية لسلاح الجو التابع للجيش العربي السوري.





ومنذ قليل أعلن حاكم هطاي، رحمي دوجان، ارتفاع عدد القتلى من المليشيات التركية في الهجوم الذي شنه الجيش العربي السوري على تمركزات للجيش التركي في محافظة إدلب، إلى 33 شخصًا.





وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء الهجوم الذي تعرضت له القوات التركية في إدلب، واصفة تركيا بأنها "حليف رئيسي" للولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".





كان الجيش السوري بدأ عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي.





وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.



