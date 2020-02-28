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توك شو

إمبابة بـ 3 جنيهات.. تعرف على محطات واسعار الأتوبيس النهري.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:59 ص
المهندس أحمد حسن
المهندس أحمد حسن
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ريهام فيكتور
قال المهندس أحمد حسن مدير فرع  الأتوبيس النهرى إننا نمتلك أكبر اسطول على مستوى القاهرة الكبرى يخدم الركاب فى النيل ، لافتا إلى أن ماسبيرو يخرج منه 9 خطوط للجامعه وحديقة الحيوانات .

وأضاف المهندس أحمد حسن من خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى أن  ماسبيرو تخرج منها 5 عربات سياحية تسع  150 فرد للقناطر وأبو الفداء وامبابة  .

وأشار مدير الفرع النهرى الى ان رئيس الهيئة شدد على فكرة وجود الأمان لذلك خصصنا قميص وطوق نجاة للامان داخل المركب ، مؤكدا أننا فى حالة تطوير دائم .

وتابع مدير الفرع النهرى أن محطات الأتوبيس النهرى تستمر طوال الشهر بدون اى اجازات ،مشيرا الى ان اسعار تذاكر الجامعة تصل الى 4 جنيه .  

وأوضح أسعار تذكرة أبو الفداء و امبابه تصل إلى 3 جنيه والقناطر 25 جنيه ، مضيفًا ان الرحلات النيلية قد تصل الى 20 ج لمدة ساعة كاملة فى النهر . 

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