إمبابة بـ 3 جنيهات.. تعرف على محطات واسعار الأتوبيس النهري.. فيديو

قال المهندس أحمد حسن مدير فرع الأتوبيس النهرى إننا نمتلك أكبر اسطول على مستوى القاهرة الكبرى يخدم الركاب فى النيل ، لافتا إلى أن ماسبيرو يخرج منه 9 خطوط للجامعه وحديقة الحيوانات .





وأضاف المهندس أحمد حسن من خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على قناة مصر الأولى أن ماسبيرو تخرج منها 5 عربات سياحية تسع 150 فرد للقناطر وأبو الفداء وامبابة .





وأشار مدير الفرع النهرى الى ان رئيس الهيئة شدد على فكرة وجود الأمان لذلك خصصنا قميص وطوق نجاة للامان داخل المركب ، مؤكدا أننا فى حالة تطوير دائم .





وتابع مدير الفرع النهرى أن محطات الأتوبيس النهرى تستمر طوال الشهر بدون اى اجازات ،مشيرا الى ان اسعار تذاكر الجامعة تصل الى 4 جنيه .





أسعار تذكرة أبو الفداء و امبابه تصل إلى 3 جنيه والقناطر 25 جنيه ، مضيفًا ان الرحلات النيلية قد تصل الى 20 ج لمدة ساعة كاملة فى . وأوضحأسعارأبوإلىجنيهالنهر



