الرحلات النيلية أبرز مظاهر احتفالات المصريين بالعيد في كفر الشيخ ..صور

تزايد إقبال المواطنين في محافظة كفر الشيخ، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على الرحلات النيلية في نيل دسوق، وكذلك في مدينتي فوة ومطوبس المطلتين على نهر النيل فرع رشيد.





ويحرص الشباب والأسر والعائلات على قضاء إجازة العيد في دسوق بالتنزه داخل حديقة الأسرة والطفولة ومتنزهات الميدان الإبراهيمي والحدائق العامة، وكذلك استقلال المراكب النيلية في رحلات وسط أجواء من البهجة والفرحة والسعادة.



