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محافظات

الرحلات النيلية أبرز مظاهر احتفالات المصريين بالعيد في كفر الشيخ ..صور

الثلاثاء 13/أغسطس/2019 - 02:16 م
الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمود زيدان
تزايد إقبال المواطنين في محافظة كفر الشيخ، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على الرحلات النيلية في نيل دسوق، وكذلك في مدينتي فوة ومطوبس المطلتين على نهر النيل فرع رشيد.

ويحرص الشباب والأسر والعائلات على قضاء إجازة العيد في دسوق بالتنزه داخل حديقة الأسرة والطفولة ومتنزهات الميدان الإبراهيمي والحدائق العامة، وكذلك استقلال المراكب النيلية في رحلات وسط أجواء من البهجة والفرحة والسعادة.

وتشهد مراسي المراكب النيلية إجراءات تأمينية مشددة من قبل شرطة المسطحات المائية تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ لتوفير سبل الراحة والأمان للمواطنين.
الرحلات النيلية أبرز مظاهر احتفالات المصريين بالعيد في كفر الشيخ ..صور
الرحلات النيلية أبرز مظاهر احتفالات المصريين بالعيد في كفر الشيخ ..صور
الرحلات النيلية أبرز مظاهر احتفالات المصريين بالعيد في كفر الشيخ ..صور
الرحلات النيلية أبرز مظاهر احتفالات المصريين بالعيد في كفر الشيخ ..صور

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