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أخبار العالم

خرج عن السيطرة.. إصابة نواب جدد بفيروس كورونا في إيران

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:55 ص
فيروس كورونا في إيران
فيروس كورونا في إيران
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شيماء مصطفى
أعلن عضو مجلس رئاسة البرلمان الإيراني محمد علي وكيلي، تسجيل إصابة أربعة نواب بفيروس كورونا المستجد من أصل ثلاثين نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم، وفقًا لما نقلته عنه "روسيا اليوم".

وكان كل من النائب عن مدينة قم مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، والنائب عن مدينة طهران محمود صادقي قد أكدا إصابتهما بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ابتكار، إن نتائج الفحص الأولية حول إصابتها بالفيروس كانت إيجابية.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي أول مسؤول إيراني أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 والمصابين إلى 245.

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