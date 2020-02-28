AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مجد القاسم والحضرة في ساقية الصاوي .. اليوم

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:39 م
مجد القاسم
مجد القاسم
Advertisements
محمد نحلة
تحيي فرقة «الحضرة» للإنشاد الديني والصوفي، حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي بالزمالك، اليوم الجمعة، في السابعة والنصف مساءً.

وتقدم الفرقة مجموعة من القصائد والتواشيح التي اشتهرت بها في كل حفلاتها لكبار مشايخ الصوفية، أمثال محيي الدين بن عربي، والحلاج والسيدة رابعة العدوية.

وتعد «الحضرة»، من أحدث التجارب الغنائية على الساحة، وتعتبر أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات والإنشاد الديني، الذي عاد مرة أخرى في الآونة الأخيرة.

كما يستعد الفنان السوري مجد القاسم لإحياء حفل غنائي على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8 مساء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. علي جمعة يحدد آخر ساعة يستحب تلاوتها فيها

الصحة العالمية: فيروس كورونا وصل لمرحلة خطيرة وقد يتحول إلى وباء

حقيقة وقف إجراءات الحجر الصحي بالموانئ والمطارات المصرية

وزارة البترول تعلن أسعارا جديدة لـ الغاز الطبيعي بمصر.. تفاصيل

حقيقة اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في مصر

مكياج جذاب بإطلالة أنيقة.. منة فضالي تتألق فى أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. فراخ مشوية في الفرن ولازانيا.. والحلو: تورتة كريب بالشيكولاتة

أسعار سينوفا senova من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

بجمبسوت أنيق.. كارمن بصيص تخطف الأنظار.. وهذه تكلفته