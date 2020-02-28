مجد القاسم والحضرة في ساقية الصاوي .. اليوم

تحيي فرقة «الحضرة» للإنشاد الديني والصوفي، حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي بالزمالك، اليوم الجمعة، في السابعة والنصف مساءً.





وتقدم الفرقة مجموعة من القصائد والتواشيح التي اشتهرت بها في كل حفلاتها لكبار مشايخ الصوفية، أمثال محيي الدين بن عربي، والحلاج والسيدة رابعة العدوية.





وتعد «الحضرة»، من أحدث التجارب الغنائية على الساحة، وتعتبر أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات والإنشاد الديني، الذي عاد مرة أخرى في الآونة الأخيرة.





كما يستعد الفنان السوري مجد القاسم لإحياء حفل غنائي على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8 مساء.



