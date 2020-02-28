تراجع كبير في سوق السيارات المصرية.. فيديو

عرضت فضائية"سكاى نيوز" تقرير عن انخفاض اسعار السيارات بمصر: حيث شهد سوق السيارات فى مصر حالة من التراجع، نتيجة لإلغاء الجمارك على العديد من طرازات السيارات المستوردة، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.
واشارت الى ان التخفيضات على بعض طرازات السيارات وصلت الى 100 الف جنيه.
وأكدت فضائية "سكاى نيوز" ان عام 2019 شهد تراجع في نسبة مبيعات السيارات الى 5.7%.
كما انخفضت نسبة شراء السيارات الخاصة إلى 13%.
وفيما يخص نسبة السيارات المجمعة فتراجعت إلى نسبة 9.5% ، بالإضافة إلى تراجع نسبة شراء السيارات المستوردة الى 2.3%، بناء على ما اقره مجلس بيانات سوق السيارات.