تراجع كبير في سوق السيارات المصرية.. فيديو

عرضت فضائية"سكاى نيوز" تقرير عن انخفاض اسعار السيارات بمصر: حيث شهد سوق السيارات فى مصر حالة من التراجع، نتيجة لإلغاء الجمارك على العديد من طرازات السيارات المستوردة، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه .





واشارت الى ان التخفيضات على بعض طرازات السيارات وصلت الى 100 الف جنيه.





وأكدت فضائية "سكاى نيوز" ان عام 2019 شهد تراجع في نسبة مبيعات السيارات الى 5.7%.





كما انخفضت نسبة شراء السيارات الخاصة إلى 13%.



