أشكال وألوان.. انخفاض أسعار السمك في سوق إمبابة وعزوف عن الشراء.. فيديو

لم تختلف معاناة المواطنين داخل أسواق السمك والدواجن كثيرا، فالجميع يكتوي بنار ارتفاع الأسعار وأصبحت السلع المعروضة للمشاهدة فقط، حيث أصبح السمك فريسة سهلة للذباب بعد تركه معروضا بالشارع لفترات طويلة، واكتفى الزبائن بالسؤال عن السعر ثم المغادرة دون شراء.





مشاهد عديدة رصدتها عدسة "صدى البلد" أثناء جولتنا بسوق امبابة، واللافت للانتباه أن محلات السمك خالية من الزبائن رغم استقرار الأسعار منذ فترة.

وقال الحاج أحمد سيد، تاجر السمك بسوق امبابة: "رغم استقرار أسعار السمك الفترة الحالية، ولكن نعانى من ركود حركة البيع والشراء، حيث يباع السمك البلطي بسعر يتراوح بين 20 و 23 جنيها والبوري 40 جنيها والسمك المكرونة من 50 جنيها إلى 60 جنيها وسمك البربوني 50 جنيها".





وأوضح الحاج أيمن، تاجر أسماك، أنه توجد أنواع كثيرة من الأسماك الفترة الحالية، منها الدنيس والشعور والرقار والمكرونة السويسي البلدي.





فيما يؤكد محمود السيد، تاجر أسماك، أن أسعار السمك في متناول الجميع في الفترة الحالية، وسعر السمك البلطي 22 جنيها والبورى 40 جنيها والسبيط 120 جنيها والجمبري 120 جنيها والكابوريا 40 جنيها والسبيط 12 جنيها والمكرونة 40 جنيها والبورى الكبير 45 جنيها.





وقالت أم أحمد، بائعة أسماك، إنها لم تبع غير 4 كيلو بلطي منذ الصباح، ولا تجد ما تبيعه من الأسماك، ولا تجد ما تنفقه على أسرتها المكونة من 6 أفراد.