عرض فيلم آيس كريم فى جليم تكريما لـ خيري بشارة فى جدة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن عرض فيلم "آيس كريم فى جليم" ضمن برنامج تكريم المخرج الكبير خيرى بشارة ضمن دورته الافتتاحية.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والذى يقام فى جدة كشف مؤخرا مؤخرا أن برامج العروض الاستعادية في نسخته الأولى ستكون مخصصة لأعمال المخرج المصري خيري بشارة، أحد رواد سينما الواقعية الجديدة في مصر والعالم العربي في الثمانينات الميلادية، وصانع موجة سينما الشباب وأفلام الفانتازيا الشعبية في مطلع التسعينيات،

وإضافة إلى تكريمه في حفل الافتتاح، المزمع إقامته على ساحل جدة التاريخية في 12 مارس 2020، وسوف يتم عرض أفلام المخرج الرائد في عروض جماهيرية على الشاشة الكبيرة طيلة أيام المهرجان، بحضوره الشخصي وعدد من أبطال وبطلات أفلامه.