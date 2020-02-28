كمال الجنزوري ويحيى الفخراني في عزاء مبارك.. صور

وصل قبل قليل، كمال الجنزوري رئيس مجلس النواب في عهد مبارك والفنان يحيى الفخراني لتأدية واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، المقام بمسجد المشير طنطاوي، بمدينة التجمع الخامس شرق القاهرة.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.



