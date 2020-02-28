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كمال الجنزوري ويحيى الفخراني في عزاء مبارك.. صور

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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محمد هاني - عز حسين- صلاح مهدي
وصل قبل قليل، كمال الجنزوري رئيس مجلس النواب في عهد مبارك والفنان يحيى الفخراني لتأدية واجب العزاء في الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك، المقام بمسجد المشير طنطاوي، بمدينة التجمع الخامس شرق القاهرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكان كشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته صباح أمس.
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