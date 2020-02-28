بن شرقي يحرز الهدف الثاني للزمالك.. وطرد للاعب الترجي

أحرز أشرف بن شرقي هدف فريق الزمالك الثاني في مرمى الترجي في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





شهدت مجريات الشوط الثاني بداية حماسية بين الفريقين وحصل وتارا مهاجم الترجي على ركلة حرة فى الدقيقة 47 اثر تعرضه إلى العرقلة واعتمد الفريق التونسي على الضغط المتقدم ومنع لاعبى الزمالك من بناء الهجمات.





سدد خليل شمام فى الدقيقة 57 كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها محمد أبو جبل حارس الزمالك إلى ضربة ركنية وسدد فى الدقيقة 53 حمد الهوني كرة تعلو عارضة حارس الزمالك.





نجح لاعبو الترجي في تضييق المساحات أمام أشرف بنشرقي وتحجيم خطورته وحصل فى الدقيقة 58 فرجاني ساسي على ضربة حرة عقب عرقلته من جانب لاعبي الترجي وأشهر الحكم المغربي رضوان جيد بطاقة صفراء للاعب حمدى بن رمضان.





سدد مصطفى محمد فى الدقيقة 55 قذيفة صاروخية تعلو عارضة الحارس التونسي وتحصل منها على ضربة ركنية وأرسل محمد أوناجم كرة عرضية تصدى لها معز بن شريفية فى الدقيقة 58.





أبعد فى الدقيقة 61 محمد أبو جبل حارس الزمالك كرة خطيرة تتحول إلى ضربة ركنية وراوغ أشرف بنشرقي فى الدقيقة 63 دفاعات الترجي على غرار الهدف الثاني فى السوبر الإفريقي وسدد الكرة تصطدم بأقدام مدافعي الفريق التونسي وتضيع فرصة هدف للفارس الأبيض.



