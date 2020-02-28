بالأبيض.. كارمن سليمان برفقة زوجها وشقيقتها كاجوال وكلاسيك.. شاهد

نشر الملحن الشاب مصطفى جاد زوج المطربة كارمن سليمان ، صورة جديدة عائلية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".





كما كانت كل منهما برفقة شريك الحياة، حيث ظهر مصطفى جاد مع زوجته كارمن سليمان ، وشقيقتها فرح سليمان برفقة خطيبها، وتألق الأربعة باللون الأبيض.









ظهرت كارمن سليمان بجمسبوت كلاسيك باللون الأبيض، ولكن نسقت معه حذاء كاجوال باللون الابيض.





كما تألقت شقيقتها فرح بفستان ابيض يشبه الأميرات، بتصميم «الأوف شولدر»، ومنفوش من الأسفل، مع ارتداء كوتشي باللون الأبيض.





وظهرت الأختان بلمسات جمالية بسيطة كعادتهما، مع ترك شعرهما الانسيابي منسدلا على كتفيهما.





وارتدت كل منهما بعضا من المجوهرات الانيقة البسيطة، مثل سلسلة في الرقبة، وخاتما رقيقا في اليد.



