قلعة قايتباي بالإسكندرية.. تفاصيل أكبر مشروع لحماية موقع أثري على سواحل الشواطئ.. صور

قام محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بتفقد مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي، والذي تقوم به الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار .









المشروع جاء بناءا على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية، حيث كشف أن نسبة الإنجاز تخطت 39% من الأعمال بتكلفة ٢٣٥ مليون جنيه .





وأوضح أنه قد تم الانتهاء من المشاية الخرسانية بطول ١٢٠م ونسبة إنجاز ٩٠٪، كما تم الانتهاء من ٢٠٠م من حاجز الأمواج البالغ طوله ٥٥٠م .





وقال إنه جار العمل في صب البلوكات الخرسانية التي تشكل الرصيف البحري، كما أنه جار صب بلوكات الحماية كلها البالغ وزنها من طنإلى٢٠ طنا.



