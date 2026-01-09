قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
66 عاما على وضع حجر أساس السد العالي.. أعظم مشروع هندسي في القرن العشرين
مواجهة شرسة بين الأسود.. المغرب تواجه الكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه
العراق يحتفل بعيد الشرطة ويكرم جهود عناصر الأمن
أونروا: الجيش الإسرائيلي ينتشر في أكثر من نصف قطاع غزة
قداسة البابا تواضروس الثاني يستقبل وفودًا كنسية من أستراليا وأمريكا بوادي النطرون
ترامب: لا أستبعد ضربات إضافية محتملة في نيجيريا
روسيا تعلن ضرب مواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ أوريشنيك
جيش الاحتلال يعلن توجيه ضربات دقيقة لمواقع تابعة لحماس
مواجهة نارية بين السنغال ومالي في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025
الإفتاء: تجسيد الذات الإلهية بالـ"AI" حرام شرعا وتعد على الغيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأونروا: لا يزال الوصول إلى المساعدات بغزة مقيدا أو محظورا

مساعدات إنسانية
مساعدات إنسانية
محمود نوفل

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشر في أكثر من نصف قطاع غزة متجاوزا الخط الأصفر الذي لا يزال غير محدد بشكل واضح.

وقالت الأونروا في بيان لها : لا يزال الوصول إلى المساعدات بغزة بما فيها مساعداتنا والمرافق والبنى التحتية العامة مقيدا أو محظورا.

وأضافت الأونروا: الغارات والقصف الإسرائيلي يتواصلان في محيط الخط الأصفر بقطاع غزة مما يسفر عن سقوط ضحايا.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن شهورا من الحرب والنزوح القسري أجبرت المواطنين في قطاع غزة على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار، وفي مساكن مؤقتة أو خيام بالية تفتقر لأدنى مقومات الأمان.

وأوضحت الأونروا، في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن العاصفة "بايرون" التي ضربت القطاع في العاشر من ديسمبر الجاري شكّلت كارثة طبيعية، إلا أن تداعياتها كانت من صنع الإنسان، في إشارة إلى الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان وما رافقه من انهيار في البنية التحتية.

وبحسب مجموعة المأوى في غزة، قدّر أن 17 مبنى انهار كليًا، فيما تعرض أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت لأضرار كاملة أو جزئية خلال الفترة ما بين 10 و17 ديسمبر الجاري، ما أثّر على ما لا يقل عن 235 ألف شخص في مختلف مناطق القطاع.
 

غزة الأونروا جيش الاحتلال الخط الأصفر مساعدات إنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

زيادة المرتبات 2026 رسميًا.. اعرف الموعد

سامية محمود الحديدي

سامية الحديدي أصغر الأعضاء سنا في برلمان 2026 على منصة الجلسة الافتتاحية..تفاصيل

مجلس النواب

أعضاء مجلس النواب 2020 بلا حصانة خلال 3 أيام بعد القرار الجمهوري

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

أعلى عائد ادخاري البنك الأهلي المصري يعزز دخل الأسر بشهادات متنوعة

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

العمالة غير المنتظمة 2026

1500 جنيه .. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

من حلم مؤجل إلى واقع يقترب.. مصر تضع أولى خطوات تصنيع سيارة محلية 100% وتعيد إحياء «النصر للسيارات»

صورة أرشيفية

450 كيلومتر في الشحنة الواحدة | رئيس رابطة تجار السيارات يكشف تفاصيل أول سيدان كهربائية تُجمع محليًا .. وخطة مصر

وزير الثقافة

في عيد الثقافة.. هنو يعلن إطلاق المشروع المتكامل لإحياء السينما المصرية

فيديو

السبب الحقيقي في مرض لقاء سويدان

عملولي حملات تشويه.. لقاء سويدان تفتح قلبها لجمهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد