الأونروا: لا يزال الوصول إلى المساعدات بغزة مقيدا أو محظورا

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي منتشر في أكثر من نصف قطاع غزة متجاوزا الخط الأصفر الذي لا يزال غير محدد بشكل واضح.

وقالت الأونروا في بيان لها : لا يزال الوصول إلى المساعدات بغزة بما فيها مساعداتنا والمرافق والبنى التحتية العامة مقيدا أو محظورا.

وأضافت الأونروا: الغارات والقصف الإسرائيلي يتواصلان في محيط الخط الأصفر بقطاع غزة مما يسفر عن سقوط ضحايا.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن شهورا من الحرب والنزوح القسري أجبرت المواطنين في قطاع غزة على العيش وسط أنقاض آيلة للانهيار، وفي مساكن مؤقتة أو خيام بالية تفتقر لأدنى مقومات الأمان.

وأوضحت الأونروا، في بيان مقتضب نشرته عبر منصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن العاصفة "بايرون" التي ضربت القطاع في العاشر من ديسمبر الجاري شكّلت كارثة طبيعية، إلا أن تداعياتها كانت من صنع الإنسان، في إشارة إلى الدمار الواسع الذي خلّفه العدوان وما رافقه من انهيار في البنية التحتية.

وبحسب مجموعة المأوى في غزة، قدّر أن 17 مبنى انهار كليًا، فيما تعرض أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت لأضرار كاملة أو جزئية خلال الفترة ما بين 10 و17 ديسمبر الجاري، ما أثّر على ما لا يقل عن 235 ألف شخص في مختلف مناطق القطاع.

