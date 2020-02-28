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ثقافة

بلاك تيما تتألق في افتتاح مهرجان دندرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
افتتحت فرقة بلاك تيما، فعاليات اليوم الأول، لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء، في محافظ قنا. 

وقدمت الفرقة مجموعة من أغانيها، التي أشعلت بها حماس الجمهور الذي تخطى أعداده ال 5 آلاف مواطن قناوي. 

وتألقت الفرقة بأدائها وأغانيها الشهيرة التي تميزت بها طيلة السنوات الماضية. 

ويشهد مهرجان دندرة العديد من الحفلات الغنائية التي تقدمها فرقة مسار إجباري، وفرقة بلاك تيما، وغيرها من الفرق، إلى جانب حفلات للمطرب مدحت صالح، وعلى الحجار، وريهام عبد الحكيم، وغيرها. 

وتقام الحفلات حتى يوم 4 مارس المقبل، بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا، وجامعة الوادي الجديد. 
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