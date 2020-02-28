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مرأة

بالقبعة والبوي فريند.. ميريام فارس بإطلالة كاجوال مميزة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:47 م
ميريام فارس
ميريام فارس
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة ميريام فارس، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات الانستجرام.

وظهرت ميريام فارس بإطلالة خطفت الأنظار كاجوال، مرتدية بلوزة باللون النبيتي ذات الاكمام الواسعة، ونسقت معها بنطال جينز بوي فريند مع وضع حزام على منطقة الخصر ليبرز عن رشاقتها.

وانتعلت حذاء أنثويا بكعب بشكل جديد، ذات الألوان الفاتحة، مع حمل حقيبة كبيرة الحجم باللون الأسود مشجرة.

وارتدت ميريام فارس قبعة باللون البترولي مع النبيتي، لتضفي نوعا من الجمال على إطلالاتها الكاجوال، مع تسريحة شعر الذيل حصان.

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