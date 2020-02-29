من اللبن إلى الـ 200 جنيه.. درب اللبانة تحفة معمارية على أكتاف القاهرة التاريخية

هنا في قلب القاهرة الإسلامية على سفح عالي تقود إليه سلالم كثيرة ، بمجرد صعودك تجد نفسك تطل على ميدان القلعة كأنك تصعد على أكتاف القاهرة التاريخية لتراها من الأعلى ، إنها حارة درب اللبانة بحي القلعة.





مسجد السلطان حسن

الحارة يحيط بها المساجد الأثرية الرائعة كمسجد السلطان حسن ومسجد الرفاعي ومسجد المحمودية ومسجد محمد على ومسجد الناصر محمد بن قلاوون.





اللبن

اما عن سبب التسمية فكان قديما يسكنها عائلة كانت تتاجر باللبن ومنتجاته وتوزعه على أغلب أحياء المحروسة.





للحارة طابع خاص وهى ذات موقع فريد وتقع فوق سفح عالى وكأنها قلعة شامخة فوق الحوارى والازقة والشوارع التى تجاورها وتعلو بكثير من درجات السلالم من كلا الناحيتين لتتمكن للوصول لها .





خان الخليلى

مبانيها كلها أهلة بالسكان وليس بها غير دكاكين لاثنين من النجارين وصانع لمنتجات خان الخليلى ، ذلك التراث الذي لم يتمكن المعمار الحديث من غزوه إذ أن أحدث بيت لايقل عمره عن نصف قرن وما زالت صامدة لم يؤثر بها الزمن تنشد قصص عن من سكن بها وما شهدت على مر تلك السنوات.





التكية

أول الحارة نجد بيت الفن شامخا ومواجه للتكية وهى مكان لإيواء الفقراء الاعجام منذ القرن الثالث عشر والتي أنشأها الملك الناصر محمد بن قلاوون.





وظلت التكية تخدم مايقرب من تسعين عاما مضت وكان ايرادها فى كل عام نحو مايقرب ثلاثة الاف جنيها و كانت تكفى لكسوة وطعام وشراب وراحة ورفاهية كل فقير يأوي اليها.





دار الملاطيلي

بيت الفن الذي يقع في أول الحارة وهو دار الملاطيلي الذي أسسه الأخوة عمر وإبراهيم الملاطيلي سكنا لأسرتيهما في القرن الثامن عشر يعود طراز البيت إلى الطراز العثماني المتأثر بالعمارة المملوكية التقليدية ويعتبر ضمن أعظم البيوت الإسلامية بالقاهرة وعرف بـ "بيت الفنانين".





حيث سكن به عدد من الفنانين وآخر من سكن البيت المهندس المعماري الشهير حسن فتحي الذي كانت له مدرسة خاصة في البناء وهي الاعتماد على المواد المحلية المتوفرة مما يقلل تكاليف البناء.





قرية القرنة

كما أعاد استخدام طرق بناء قديمة مثل القباب ومساقط الهواء التي تحقق تيار متجدد من الهواء داخل البيت فنال شهرة عالمية فهو من قام ببناء قرية القرنة بالأقصر فكانت مزارا لكل المهتمين بالعمارة الريفية في العالم .





مسجد الـ 200 جنيه

أما مسجد " قاني باي الرماح " يقع بجوار بيت الفنانين ويعتبر أحد أهم المساجد المعلقة في مصر التي أنشئت في عصر المماليك والمطبوع على فئة الـ 200 جنية يعود تاريخ بنائه إلى 908هـ -1503م بقرار من الأمير قاني باي الرماح الذي كان مملوكا للسلطان قايتباي.





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