يضم أختام الفراعنة .. متحف البريد بالعتبة سفينة في بحر البوستة المصرية

هنا في قلب القاهرة ، تحديدا ميدان العتبة ، تحف ومقتنيات تعد لأكثر من 136 عاما مخبأة في متحف البريد المصري الذي يحكي تاريخ البوستة المصرية.





الملك فؤاد الأول

شهد عام 1934 ميلاد متحف البريد المصري بالتزامن مع اجتماع مؤتمر البريد العالمي العاشر بالقاهرة أثناء حكم الملك فؤاد الأول.





يلخص متحف البريد تاريخ البوستة المصرية منذ إنشائها سنة 1886 حتى الآن ، ويحتوى على أهم الطوابع التي صدرت عن هيئة البريد ،ويشتمل المتحف على عدة أقسام :





لوحة نارمر