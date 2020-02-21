يضم أختام الفراعنة .. متحف البريد بالعتبة سفينة في بحر البوستة المصرية

القسم التاريخى ويجسد تطور الكتابة و الرسالة فى عصور مختلفه مثل لوحة نارمر و محابر من العصر الفرعونى و الرومانى والقبطى ، وورق بردى و تماثيل للكاتب ايام الفراعنة و خطابات قديمه من عصور مختلفة.
أما قسم المؤتمرات فيعرض صور لمؤسس اتحاد البريد العام وصور اعضاء المؤتمرات البريد الدولى من سنة 1874 لحد سنة 1924 و الاتفاقيات التى أُبرمت فى كل مؤتمر.
ضواغط الرصاص
ونأتي للقسم الثالث وهو قسم أدوات البريد ويشمل على مجموعات متنوعة من السنج والموازين والحقائب البريدية ومحافظ الطوابع والحوالات وضواغط الرصاص والأختام القديمة والحديثة وصناديق خطابات مكانيكية وعادية ، أما قسم الملابس فيضم أنواع مختلفة من الملابس لكبار الموظفين ولرؤساء الأقسام والموزعين وشارات مختلفة قماشية ونحاسية وعلامات للطوافة.
اقرأ أيضا:
على غرار الشانزليزيه الفرنسي.. حكاية التحرير من المستنقع إلى أهم ميدان في مصر.. صور
قلم توزيع
كما يضم المتحف قسم المباني والذي يشمل نماذج مصغرة لبعض المباني البريدية كمصلحة البريد بالقاهرة ومكتب بريد بورسعيد وبور فؤاد ونموذج لمكتب بريد قروي ونموذج مصغر لقلم توزيع لمراقبة بريد القاهرة ، علاوة على قسم الخرائط والإحصاء ويشمل على خرائط ورسومات بيانية وإحصائية تظهر تطور أعمال المصلحة من مراسلات مسجلة وعادية وحوالات داخلية وخارجية وطرود.
طوابع البريد
ويضم المتحف قسم النقل و يشمل على نماذج لوسائل نقل البريد قديمة وحديثة من عربات خشب وحديد وموتوسيكلات وسكة حديد وبواخر لنقل البريد علاوة على قسم الطوابع والذي يشمل على مجموعات من الطوابع المصرية والأجنبية وإكليشيهات وقوالب وألواح لصنع طوابع ، وكذلك مجموعة من نماذج خطوات العمل في صنع طوابع البريد بمصلحة المساحة ، كما يضم تصنيفًا فريدًا لمجموعات الطوابع لكل من البريد الأوروبي والبريد الأفريقي والبريد الآسيوي والبريد الامريكي والبريد الأسترالي.
البريد الجوي
أما قسم البريد الجوي فيشمل على نماذج مختلفة من الحمام الزاجل ونماذج لبعض الطائرات مهداه من شركة الطرق الجوية الأمبراطورية وشركة خطوط الطيران الهولندية ونموذج لأول خطاب ورد إلي الإسكندرية من لندن في 17 أغسطس عام 1929 ، وأول خطاب بالبريد الجوي أرسل إلى كراتشي من البريد المصري بالخط الجوي بين القطر المصري والهند .
وأخيرا نجد القسم الأجنبي ويضم بداخله مجموعة صور لمباني ومتاحف بعض الإدارات البريدية الأجنبية ، وبعض الادوات المستخدمة بتلك الإدارات.
تم تجديد المتحف ثم تم افتتاحه في فبراير عام 1989.
اقرأ أيضا:
عملت عبد الغفور البرعي مليونير .. حكاية وكالة البلح منذ عصر المماليك وسر تجارة الخردة