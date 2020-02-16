عملت عبد الغفور البرعي مليونير .. حكاية وكالة البلح منذ عصر المماليك وسر تجارة الخردة

منطقة تاريخية تحمل في طياتها ملامح من عصور مختلفة على أرض المحروسة ، بدأت في عصر المماليك، الذين اختاروها لإقامة قصورهم الفخمة فيها، إلى جانب عدد من المساجد الكبيرة مثل السناينة والخضيري وميرزا، إلا أن دوام الحال من المحال، فقد طمست معالم المنطقة بفعل حريق هائل جاء وتركها خرابا ورمادا ، وعند قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر في 1798 م استخدم الأهالي بقايا القصور كمتاريس لصد هجمات الفرنسيين .. هيا بنا نأخذ جولة تاريخية داخل وكالة البلح.





الوكالة كما نسميها نحن من أشهر الأسواق الموجودة في القاهرة ، والتى يقصدها معظم الفئات لشراء ملابس جديدة منخفضة السعر وجيدة الخامة وكذلك الخردة وغيرها من البضائع مثل المنسوجات، ولكن السؤال الذي يدور في أذهان الجميع "كيف تكون وكالة البلح سوقا للملابس والخردة؟".





سوق وكالة البلح من أقدم أسواق القاهرة أنشأ في سنة 1880، بين حي بولاق أبوالعلا الشعبي والزمالك أحد أحياء القاهرة الراقية على نهر النيل، وسميت بهذا الاسم لأنها كانت سوقا مخصصة لتجارة البلح، فقد كانت تستقبل المراكب الصغيرة القادمة من أعالي مصر محملة بالبلح عبر نهر النيل عبر ميناء بولاق أبو العلا ، وكانت ملتقى تجارى لأغلب إنتاج مزارع نخيل الصعيد من التمر أو "البلح" الإبريمي" القادم إلى القاهرة وشمال مصر ، وهو السبب الأساسي إلى تسمية المكان بميناء البلح ثم وكالة البلح فيما بعد.





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وبمرور الزمن اندثرت تجارة البلح تدريجيا واقتصر بيعه في السنوات الأخيرة على تجار الجملة في منطقة الساحل التي تبعد قليلا عن وكالة البلح.





إذا قررت زيارة الوكالة ستجد كل ما تريده فبإمكانك شراء سيارة بالقطعة أو بالكيلو، وكذلك الملابس، فهي مليئة بالأسواق في الحواري الضيقة، وأزقتها دائما مختنقة بالتجار والزوار والعربات والمخازن.

على خطى «عبد الغفور البرعي» يسيطر على هذا السوق الكبير بعض التجار، والمثير أن معظمهم يجهلون القراءة والكتابة، ورغم ذلك حققوا ثروات كبيرة.



