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أخبار البلد

إلغاء بورصة برلين السياحية.. كورونا يغيب السياحيين عن أبرز المعارض الدولية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:36 م
بورصة برلين السياحية
بورصة برلين السياحية _ أرشيفية
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محمد الاسكندرانى
أعلنت بورصة برلين السياحية إلغاء معرضها فى ٢٠٢٠ بسبب الانتشار السريع للفيروس التاجي الجديد (COVID-19) .

أفادت إدارة بورصة برلين السياحية أن وزارة الصحة الفيدرالية ووزارة الاقتصاد الفيدرالية في ألمانيا أيدت إلغاء ITB Berlin. 

أكدت إدارة بورصة برلين السياحية ان هيئة الصحة المسؤولة في مقاطعة شارلوتنبورغ-فيلمرسدورف في برلين فرضت قيودًا أكثر صرامة على عقد الحدث مع تأثيرات فورية. 

أعرب فريق ITB Berlin عن اسفة الشديد لهذه الظروف حيث يدرك المنظمون أن المشاركين في المعرض التجاري لديهم أسئلة حول العواقب المحتملة. 

يشكر فريق ITB Berlin جميع الزوار والعارضين والشركاء من جميع أنحاء العالم الذين كانوا مع ITB Berlin في الأيام والأسابيع القليلة الماضية.

طالبت بورصة السياحة ITP برلين تفهم أنه بسبب الموقف الاستثنائي في حالة الاستعلامات ، قد يكون هناك تأخير في الإجابة.
من جانبها أعربت الإعلامية والخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى عن احترامها لقرار السلطات الألمانية تخوفا على صحة المشاركين من نقل او انتقال فيروس كورونا . 

أشارت إلى أن بورصة برلين السياحية تعد من أهم وأقوى المعارض السياحية فى العالم وتضم قيادات ومنظمة الرحلات العالميين ويجرى فيها التعاقد على المواسم السياحية. 

لفتت الخبيرة السياحية إلى أن الأمر خارج عن القطاع السياحة وحول مدى تأثير توقف البورصة أشارت أنه يتوجب للتعامل إلكترونيا فيما يخص التعاقدات والعروض المشتركة . 

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