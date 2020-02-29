عبر الإنترنت.. الاتصالات تطلق مبادرة للعثور على الأطفال المفقودين.. ونواب: تحد من ظاهرة أطفال الشوارع.. و3 أشهر تنهي الأزمة

وزارة الاتصالات: مبادرة للعثور على الأطفال المفقودين

بعد مبادرة الاتصالات.. حقوق البرلمان: القضاء علي ظاهرة الاطفال المفقودين خلال 3 أشهر

من خلال التحول الرقمي.. اتصالات البرلمان تعلن تفاصيل مبادرة العثور على الأطفال المفقودين

برلمانية تشيد بمبادرة الاتصالات للعثور على الأطفال المفقودين



أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة مشروع العثور على الأطفال المفقودين، وتعتمد على إنشاء نظام يستخدم تقنيات التعرف على الوجه Face Recognition والتعلم العميق Deep Learning والمطابقة بين الصور التى يتم تصويرها للأطفال في الملاجئ والصور التى يتم إدخالها إلى النظام من أهالى الأطفال التائهين للبحث عن أطفالهم.

وقال وزير الاتصالات أنه يتم إنشاء بوابة على الانترنت وهي تدار بواسطة وزارة التضامن الاجتماعى وتحتوى على محرك البحث لتمكين المستخدمين من تسجيل الدخول، وتحميل صور الطفل الذى يبحثون عنه، وتتضمن الحصول على إشعار عند حدوث المطابقة

وحول هذا الأمر، أكدت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، أهمية مبادرة العثور على الأطفال المفقودين عبر الإنترنت، التي أطلقتها وزارة الإتصالات، مشيرةً إلى أن ظاهرة الأطفال المتغيبين انتشرت بصورة كبيرة، وكان يجب أن نطلق مبادرة مجتمعية لحل هذه القضية.

وطالبت "عازر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بأن تكون الأجهزة المستخدمة في المبادرة تحت إشراف القوات المسلحة، وبتصنيع محلي، مؤكدةً على دور الإعلام في المشاركة في مبادرة العثور على الأطفال المفقودين، للإسهام في انتشراها خلال ثلاثة شهور.

وتحدثت عن زيادة الإعلانات لدعم المبادرة ومراعاة عامل الوقت، بمشاركة جميع فئات المجتمع، لافتةً إلى خطورة ظاهرة ضياع الأطفال: "ضياع طفل واحد يعني هدم أسرة بأكملها".

كما أكد النائب أحمد بدران وكيل لجنة التكنولوجيا والاتصالات، بمجلس النواب، أهمية مبادرة العثور علي الأطفال المفقودين ، التي أعلن عنها وزير الإتصالات، مشيرةً إلى دور المبادرة في مساعدة الشرطة بشكل أفضل للعثور علي الأطفال المفقودة

وأوضح النائب أحمد بدران، في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن الأجهزة التي سيتم استخدمها تحت إشراف المركز القومي لتنظيم الاتصالات، موكدا ان مصر تواجة تتطور تكنولوجي بالتحول الرقمي لمواكبة الدول الخارجبة.

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، بالبرلمان، أن مبادر العثور على الأطفال المفقودين، لن يقتصر دورها فقط علي أطفال الملاجئ، بل ستشمل أطفال الشوارع أيضًا، مما يجعل لها دورًا هامًا في القضاء على هذه الظاهرة هي الأخرى.

من جانبها، أشادت النائبة عبلة الهواري عضو بمجلس النواب بمبادرة العثور علي الاطفال المفقودة التي اطلقتها وزارة التصالات مشيرة إلي دورها الكبير الذي ستضيفه إلى جانب دور الموسسات المدنية في العثور علي الأطفال المفقودين.

وطالبت أن تكون الاجهزة المستخدمة تحت إشراف الأجهزة الامنية، حتى يكون هناك فعالية للمبادرة.