للسيدات فقط.. تخلصي من إسمرار الركبتين في دقائق

الظهور بأجمل شكل والحصول على إطلالة جذابة حلم يراود جميع الفتيات، ويعتبر التخلص من مشكلة إسمرار الركبتين واحدة من المشكلات التي تهم الكثير من الفتيات، فالظهور مع إسمرار الركبتين يكون المظهر غير لائق بالنسبة لهن.





لحسن الحظ نشر موقع "bold sky" طريقة مجربة وفعالة تساعد فى القضاء على مشكلة اسمرار منطقة الركبتين بدون حاجة إلى استخدام المبيضات وكريمات التفتيح، بالإضافة إلى ذلك القضاء على أزمة الشوائب العالقة في البشرة.





مكونات وصفة القضاء على اسمرار الركبتين:





زيت زيتون.

دقيق.

حليب.

ماء لافندر.





طريقة عمل وصفة القضاء على اسمرار الركبتين:





تخلط المكونات كلها معا فى وعاء واحد.

ضعي الخليط على قدميك واتركيها لمدة ربع ساعة.