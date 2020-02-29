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محافظات

محافظ الوادى الجديد يوجه بحصر الأميين في كل قرية

السبت 29/فبراير/2020 - 01:51 ص
محمد الزملوط محافظ
محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
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أ ش أ
وجه محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، رؤساء القرى بحصر الأميين بكل قرية ووضع خطة لمحو أميتهم وذلك من خلال الخريجين من شباب القرية بمقابل مادي، ومنح المستفيدين أولولية في الحصول على المشروعات والأراضي الزراعية كحافز لهم للتخلص من الأمية.

جاء ذلك خلال لقائه، مساء الجمعة، مع أعضاء الجهاز التنفيذي ورؤساء القري بمركزي الداخلة وبلاط، حيث قرر المحافظ سرعة حصر الأسر الأكثر احتياجا وتنفيذ مشروعات انتاجية لهم للحد من معدل الفقر، وكذلك تنفيذ مبادرة تجميل القرية ودهان منازلها بلون موحد. 
وكلف الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات التقنين لواضعي اليد ودفع مقدمات أكثر من 10% كحد أدني للمساحات التي تزيد على 20 فدانا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين، وتوضيح جميع إجراءات التقنين والتيسيرات الموضوعة للمواطنين من خلال التوعيه بالمساجد ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

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