حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري المصري

نفى فاروق جعفر المستشار الفني السابق بنادي الزمالك وجود أي نية مبيتة لدى القلعة البيضاء لعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.





ولم يذهب الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين الماضي في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.





وقال فاروق جعفر خلال استضافته بقناة "الزمالك": "انا راجل واقعي وعادل في كلامي، ولم يكن لدينا أي نية لعدم لعب مباراة القمة، والله العظيم كنا سنخوضها بالشباب، هذه هي الحقيقة ، هذا الكلام على مسئوليتي، لا يوجد أحد في مجلس إدارة الزمالك قال إننا لن نخوض مباراة الأهلي".





واختتم: "نتمنى التوفيق للأهلي أمام صن داونز في مباراة اليوم بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق الفوز".





يذكر أن الزمالك انتصر على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت أمس على استاد القاهرة.