AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري المصري

السبت 29/فبراير/2020 - 04:23 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
Advertisements
محمد رشاد
نفى فاروق جعفر المستشار الفني السابق بنادي الزمالك وجود أي نية مبيتة لدى القلعة البيضاء لعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ولم يذهب الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الإثنين الماضي في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وقال فاروق جعفر خلال استضافته بقناة "الزمالك": "انا راجل واقعي وعادل في كلامي، ولم يكن لدينا أي نية لعدم لعب مباراة القمة، والله العظيم كنا سنخوضها بالشباب، هذه هي الحقيقة ، هذا الكلام على مسئوليتي، لا يوجد أحد في مجلس إدارة الزمالك قال إننا لن نخوض مباراة الأهلي".

واختتم: "نتمنى التوفيق للأهلي أمام صن داونز في مباراة اليوم بدوري أبطال إفريقيا وتحقيق الفوز".

يذكر أن الزمالك انتصر على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت أمس على استاد القاهرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل القمة.. الزمالك يطالب والجبلاية تصدمه وصمت أحمر

هاني حتحوت: شرط وحيد لتأجيل قمة الأهلي والزمالك في الدوري.. فيديو

نشرة الرياضة | تألق محمد صلاح .. وقرارات نارية للأهلي بشأن القمة وصن داونز .. حقيقة الممر الشرفي للزمالك

انسي يا فضل.. مرتضى منصور يعلن عدم خوض مباراة القمة

إسماعيل يوسف: الأهلي والزمالك يحتاجان تأجيل مباراة القمة.. وكارتيرون وفايلر هادئان

القمة 120.. 3 سلبيات وميزة وحيدة من قرار إقامة المباراة فى موعدها

ترشيحاتنا

غرام على الهوا.. أمير كرارة لـ ليلي علوي بموت فيكي.. والأخيرة ترد: بحبك

عقوبات صارمة من الـ كاف على لاعبي الترجي بعد الاعتداء على حكم مباراة الزمالك

حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري المصري

أخبار الفن.. عمرو دياب ودينا الشربيني في عزاء مبارك.. تطورات الحالة الصحية لـ أحمد فلوكس.. مصير مقتنيات أحمد زكي

شاهد.. أقوى علاج لفيروس كورونا.. متوفر بالأسواق

مشهد مأساوي.. أسد يصارع الموت ويجلس عاجزًا بعد فقدانه أغلب وزنه.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 معلومات صادمة لا تعرفها عن مواليد 29 فبراير.. عيد ميلاد سوبرمان

ابتكار جديد.. نيسان تستخدم مادة عازلة للصوت في سياراتها

تقليد أعمى.. فتاة تصبغ بياض عينيها باللون الأسود فتصيبها كارثة