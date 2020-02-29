شاهد.. أم تقود أطفالها إلى المدرسة ثم تكتشف نسيانهم

عندما يتطلب منك الأمر نقل أولادك إلى المدرسة يوميًا قد يغلبك الروتين الممل ومشغوليات الحياة، وأحيانًا قد تنسى أشياءً هامة كوضع الساندويتشات في صندوق طعام طفلك مثلًا، لكن أن تنسى طفلك نفسه فأنت في حالة يرثى لها بالفعل.





أثار مقطع فيديو صورته أحد الأمهات البريطانيات سخرية وضجة مواقع التواصل بعدما دخلت الأم في نوبة ضحك هيستيرية أثناء توصيلها لأولادها إلى المدرسة كعادتها اليومية لكن الغريب أنها ذهبت هذه المرة بدون الأولاد.





كانت الأم تضحك بشكل هستيري خلال المقطع المتداول عندما أدركت في طريقها إلى المدرسة أن الأطفال لم يكونوا في الخلف، ولم يركبوا في السيارة من الأساس، فقد تحركت ونسيتهم في المنزل مما أثار صدمتها وسخريتها من عقلها الضائع مضيفة: "لقد نسيت أولادي، أنا أحب أولادي" بينما تضحك بشدة.





كانت الأم مذهولة تقول في ضحك: "الأطفال ليسوا في السيارة.. أنا أقود إلى المدرسة بدون أطفالي! 'أنا آخذ الأطفال إلى المدرسة وهم ليسوا في السيارة أصلًا، لا بد لي من العودة والتقاطهم مرة أخرى".





أثار الفيديو ضجة على مواقع التواص الاجتماعي بسبب ضحكها المعدي، وأعيد تغريد المنشور أكثر من 109 ألف مرة، فكتب أحد المغردين: "تخيل تخرج والحقيبة فوق ظهرك فتجد والدتك قد سحبت الفتيس وانتقلت إلى المدرسة من دونك مع إرفاق صورة ساخرة.