بفستان مخملى.. أحلام تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.
ظهرت أحلام فى الصور بإطلالة أنيقة ومختلفة، حيث ارتدت فستانا مخمليا باللون الأخضر واتسم التصميم بأنه أقرب إلى القفطان المغربى، كما تميز بالتطريزات التى زادت من قيمته.
وأكملت أحلام إطلالتها فى جلسة التصوير بمجموعة من المجوهرات الخلابة كعادتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.
كما اعتمدت احلام على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها، ما منحها إطلالة مميزة.
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ليلة كانت كالحلم في إمارة #الفجيرة التي أصبحت منبرا إماراتيا ودوليا متميزا في تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية، فمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، ثبت نفسه على خريطة المهرجانات الفنية الدولية، لما يحتويه من منتج فني راقي يخاطب العقول 🇦🇪❤️🌹 . شكرا للمصممة العالمية كريمة @karimasaouli