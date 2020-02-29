بفستان مخملى.. أحلام تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير. حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.





أحلام فى الصور بإطلالة أنيقة ومختلفة، حيث ارتدت فستانا مخمليا باللون الأخضر واتسم التصميم بأنه أقرب إلى القفطان المغربى، كما تميز بالتطريزات التى زادت من قيمته. ظهرتفى الصور بإطلالة أنيقة ومختلفة، حيث ارتدت فستانا مخمليا باللون الأخضر واتسم التصميم بأنه أقرب إلى القفطان المغربى، كما تميز بالتطريزات التى زادت من قيمته.





أحلام إطلالتها فى جلسة التصوير بمجموعة من المجوهرات الخلابة كعادتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام. وأكملتإطلالتها فى جلسة التصوير بمجموعة من المجوهرات الخلابة كعادتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





احلام على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها، ما منحها إطلالة مميزة. كما اعتمدتعلى خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها، ما منحها إطلالة مميزة.



