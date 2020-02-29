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مرأة

بفستان مخملى.. أحلام تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

السبت 29/فبراير/2020 - 11:30 ص
أحلام
أحلام
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ظهرت أحلام فى الصور بإطلالة أنيقة ومختلفة، حيث ارتدت فستانا مخمليا باللون الأخضر واتسم التصميم بأنه أقرب إلى القفطان المغربى، كما تميز بالتطريزات التى زادت من قيمته.

وأكملت أحلام إطلالتها فى جلسة التصوير بمجموعة من المجوهرات الخلابة كعادتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

كما اعتمدت احلام على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها، ما منحها إطلالة مميزة.

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