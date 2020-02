بفستان مخملى.. أحلام تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

View this post on Instagram

ليلة كانت كالحلم في إمارة #الفجيرة التي أصبحت منبرا إماراتيا ودوليا متميزا في تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية، فمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، ثبت نفسه على خريطة المهرجانات الفنية الدولية، لما يحتويه من منتج فني راقي يخاطب العقول 🇦🇪❤️🌹 . شكرا للمصممة العالمية كريمة @karimasaouli