حضور عمرو دياب وبكاء مجدي عبدالغني وصور محمد رمضان.. شاهد لقطات من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

شهد عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، في مسجد المشير طنطاوي، عددًا من اللقطات والحضور المميز لعدد كبير من شخصيات وقيادات الدولة والدول العربية علاوة على الفنانين وكبار الكتاب ورؤساء الأندية الرياضية.





وشهد العزاء حضور المطرب عمرو دياب وبصحبته الفنانة دينا الشربيني، كما شهد حضور الفنان محمد رمضان والذي قام عدد من الحضور بالتقاط الصور التذكارية معه، وكذلك بكاء مجدي عبدالغني والذي حاول علاء مبارك تهدئته.





كذلك شهد العزاء حضور الفنانات لبلبة ويسرا وإلهام شاهين، كما حضر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وزكريا عزمي وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وسيد مشعل وزير الإنتاج الحربي الأسبق، ومحمد فايق وزير الإعلام الأسبق، ووزير الري السابق محمود أبو زيد، ومن الحاليين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ووزير التموين على المصيلحي، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.





كما حضر العزاء الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة السعودي،وعضو مجلس الوزراء، ومستشار خادم الحرمين الشريفين، وأحمد عبدالعزيز القطان، وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية، وحضر كذلك نبيل بن يعقوب الحمر مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام، تعازي، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.





وكان اقيم مساء اليوم عزاء الرئيس السابق محمد حسني مبارك داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وكان في استقبال المعزين، علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك.



