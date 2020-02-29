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هنفطر إيه النهاردة.. بيتزا البيض.. وهوت دوج بصوص الباربيكيو

السبت 29/فبراير/2020 - 09:32 ص
هنفطر إيه النهاردة
هنفطر إيه النهاردة .. بيتزا البيض .. وهوت دوج بصوص الباربيك
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هاجر هانئ
تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاج لها، ولذلك نقدم لك طريقة عمل طريقة عمل بيتزا البيض هوت دوج بصوص الباربيكيو.

طريقة عمل بيتزا البيض من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد...
مقادير بيتزا البيض
    2 كوب دقيق
    1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
    2 ملعقة كبيرة زيت
    رشة ملح
    رشة سكر
    2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
    ماء للعجن
    بيض
    صوص الطماطم
    عصير طماطم
    ثوم
    زعتر جاف
    زيت
    ملح
    فلفل أسود

- الوجه
    فلفل رومى شرائح
    زيتون شرائح
    جبنة رومى
    جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير بيتزا البيض
* يخلط جيدا مع ماء للعجن وتترك العجينة حتى تختمر
* تقسم العجينة وتفرد ثم توضع في صنية الفرن مع مراعاه تبطين الجوانب
* ثم يدهن العجين بصوص البيتزا وهو عبارة عن خلط صوص الطماطم مع صلصة الطماطم ثم يضاف الزعتر والثوم والزيت ثم يتبل بالملح والفلفل ويقلب جيدا ثم يدهن به العجين
* تضاف رشة من الجبنة الرومي ثم يضاف البيض ثم شرائح الفلفل والزيتون
* تضاف الجبنة الموتزاريلا والجبنة الرومي ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم


هوت دوج بصوص الباربيكيو من مطبخ الشيف شريف الحطيبى مقدم برنامج سندوتش وحاجة ساقعة
مقادير هوت دوج بصوص الباربيكيو
    باربكيو صوص
    كاتشب
    تشيلي صوص
    مستردة
    زبدة
    زيت
    هوت دوج
    بصل اخضر
    كرفس

طريقة تحضير هوت دوج بصوص الباربيكيو
* يشوح البصل الأخضر في الزبدة والزيت
* يضاف الكرفس والتشيلي صوص والكاتشب ثم يضاف الهوت دوج المسلوق
* يضاف المستردة وتقلب كل المكونات ثم يقدم السندوتش



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