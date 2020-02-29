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اقتصاد

688 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 29-2-2020

السبت 29/فبراير/2020 - 09:28 ص
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 29 فبراير  2020 استقرارا على انخفاضات أمس الجمعة بقيمة 32 جنيه للجرام ،  ليسجل عيار 21 مستوى 688 جنيها للجرام ، أما عيار 18 سجل 590 جنيهات للجرام.

وسجل عيار 24 مستوى 786 جنيها وكذا سجل عيار 14 مستوى 459 جنيها للجرام، وسجل الجنيه الذهب 5,504 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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