بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالغربية.. صور

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالمحافظة.





وأسفرت النتائج عن فوز المهندسة ايناس محمد على خاطر والمهندس محمود عاطف محمد نصر عن شعبة الكهرباء، وفوز المهندس عماد أحمد محمد الميري والمهندس عبد الحكيم عبد الرحيم خليفة والمهندس عبد القادر قطقاط عن شعبة الميكانيكا.





كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندسة احلام إبراهيم الخطيب، والمهندس محمود أحمد عبد العزيز محمد عن شعبة المدنى.



