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محافظات

بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالغربية.. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 10:52 ص
انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين
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احمد علي
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة الغربية أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالمحافظة.

وأسفرت النتائج عن فوز المهندسة ايناس محمد على خاطر والمهندس محمود عاطف محمد نصر عن شعبة الكهرباء، وفوز المهندس عماد أحمد محمد الميري والمهندس عبد الحكيم عبد الرحيم خليفة والمهندس عبد القادر قطقاط عن شعبة الميكانيكا. 

كما أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز المهندسة احلام إبراهيم الخطيب، والمهندس محمود أحمد عبد العزيز محمد عن شعبة المدنى. 

وتنافس على مقاعد التجديد النصفي لمجلس النقابة ٣١ مرشحا مقسمين إلى ثلاثة شعب هندسية وتضم القائمة لأعضاء مجلس النقابة ١١ مرشحا لشعبة الكهرباء و٩ مرشحين لشعبة ميكانيكا و١١ مرشحا لشعبة المدني.
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالغربية.. صور
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالغربية.. صور
بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالغربية.. صور
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