دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على غيابات صن داونز أمام الأهلي





الأهلي ضد صن دوانز:





ويسعى الأهلي للثأر من صن دوانز بتحقيق بتحقيق الفوز عليه بنتيجة كبيرة في مباراة اليوم، ووضع قدما في الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.





وكان صن داونز أقصى الأهلي من دور الثمانية الموسم الماضي، بعد الفوز عليه بنتيجة 5 - 1، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.





في المقابل يطمح فريق صن داونز بقيادة مدربه بيتسو موسيماني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في لقاء الليلة، تسهل من مهمته في مواجهة الإياب بجنوب إفريقيا.





غيابات صن دوانز:





وكان بيستو موسيماني أعلن غياب أنيلي نجونجا مدافع الفريق وثابيلو مورينا لاعب الوسط للإصابة.

يترقب عشاق كرة القدم السمراء، مواجهة من العيار الثقيل، اليوم، السبت، في تمام السادسة مساء، بين الأهلي وصن داونز على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16، من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.