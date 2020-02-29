AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفرق ساعة.. شاهد بكاء مجدي عبد الغني في عزاء مبارك وضحكه في فرح ابنة مدحت شلبي

السبت 29/فبراير/2020 - 12:16 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
هاجم عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا، مجدى عبد الغني، عضو اتحاد الكرة، بعد تداول صور له وهو يبكي في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبعدها بساعة يضحك في حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي وبنفس الملابس. 

وأثارت هذه الصور جدلا كبيرا بين مستخدمي السوشيال ميديا بسبب تغير الحالة المزاجية له بين لحظة وأخرى. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.

وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته صباح الثلاثاء الماضي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سوزان مبارك تصل مسجد المشير لتلقى عزاء الرئيس الأسبق مبارك

الفريق أحمد شفيق يقدم واجب العزاء في حسني مبارك

حبيب العالي يقدم واجب العزاء في الرئيس الاسبق حسني مبارك.. شاهد

كمال الجنزوري ويحيى الفخراني في عزاء مبارك.. صور

أحمد نظيف وأبو الغيط يقدمان واجب العزاء في الرئيس مبارك.. فيديو

الأمير منصور بن عبد العزيز والسفير السعودي في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك.. صور

ترشيحاتنا

بالأرقام.. واتفورد ضحية محمد صلاح المفضلة

الحب يصنع المعجزات.. رجل مئوي يتزوج من عشرينية والمهر ملايين

حضور عمرو دياب وبكاء مجدي عبدالغني وصور محمد رمضان.. شاهد لقطات من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

ماذا يحدث للميت عند صلاة مائة رجل في الجنازة؟ مكافأة ربانية لا تتوقعها

نيللي تخطف الأنظار خلال تكريمها في مهرجان الكاثوليكي.. صور

عمر كمال يتحدى هاني شاكر بهذا الفيديو

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

كورونا خرج عن السيطرة.. وفاة نائب جديد في البرلمان الإيراني بالفيروس

أنباء عن وفاة أبو مازن والرئاسة الفلسطينية تكشف الحقيقة

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

التلفزيون الإيراني: 295 مصابا و9 وفيات بـ كورونا خلال 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة تامر حسنى ورانيا يوسف الأبرز.. أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير فى فبراير

بملابس كاجوال.. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بفستان مخملى.. أحلام تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير