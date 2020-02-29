الفرق ساعة.. شاهد بكاء مجدي عبد الغني في عزاء مبارك وضحكه في فرح ابنة مدحت شلبي

وأثارت هذه الصور جدلا كبيرا بين مستخدمي السوشيال ميديا بسبب تغير الحالة المزاجية له بين لحظة وأخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.



