الفرق ساعة.. شاهد بكاء مجدي عبد الغني في عزاء مبارك وضحكه في فرح ابنة مدحت شلبي

هاجم عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا، مجدى عبد الغني، عضو اتحاد الكرة، بعد تداول صور له وهو يبكي في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وبعدها بساعة يضحك في حفل زفاف ابنة الإعلامي مدحت شلبي وبنفس الملابس.
وأثارت هذه الصور جدلا كبيرا بين مستخدمي السوشيال ميديا بسبب تغير الحالة المزاجية له بين لحظة وأخرى.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك الأربعاء، في الجنازة العسكرية التي أقيمت للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي ظهر الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92، وشارك في تشييع الجثمان عدد من كبار رجالات الدولة ووفود من الدول العربية.
وكشف تصريح الدفن الخاص بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن معاناته من قصور كلوي مزمن والرفرفة الأذنية بالقلب، وقد عانى حسني مبارك خلال السنوات الماضية من مشاكل بالكلى أدت لفشل كلوي قبل وفاته صباح الثلاثاء الماضي.