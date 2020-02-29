ننشر أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بسوهاج

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة سوهاج، صباح اليوم، عن فوز 7 مرشحين 5 عن شعبة مدني و2 عن شعبة كهرباء.





وفاز كل من المهندس على عبد الساتر الدردير، وحصل علي 491 صوتا، والمهندس مؤمن عادل أحمد حصل علي 431 صوتا، والمهندس على عادل حجازى حصل علي 387 صوتا، والمهندس السيد أبو عقيل حصل علي 393 صوتا، والمهندسة دينا فتحي هارون حصلت علي 379 صوتا، وفاز عن شعبة الكهرباء المهندس عمر عبد الرزاق وحصل علي 464 صوتا، والمهندس مدحت ماهر زخارى وحصل علي 315 صوتا.





يذكر ان عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة بسوهاج يبلغ 10700 مهندس، وتمت عملية الاقتراع باشراف قضائي كامل.





وتشمل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين انتخاب 7 أعضاء من بين 39 مرشحا، على أن يتم اختيار 5 منهم شعبة المدني و2 شعبة الكهرباء.