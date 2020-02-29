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أخبار العالم

إغلاق قاعة التداول.. كورونا يضرب بورصة الكويت.. تفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 01:21 م
تعرف على خسائر بورصة
تعرف على خسائر بورصة الكويت بفعل كورونا
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سمر صالح

قررت بورصة الكويت إغلاق قاعة التداول، اعتبارا من غدٍ، الأحد، حتى إشعار آخر، حسب مصادر مسؤولة لصحيفة "الراي" الكويتية.


وقالت المصادر إن إدارة بورصة الكويت تأكدت من جاهزية القواعد المنظّمة لآلية فاصل التداول حال حدوث هبوط حاد لمؤشرات السوقين الأول والرئيس؛ بسبب تطورات الوضع العام وانتشار فيروس كورونا في العديد من الدول.


وأوضحت المصادر، أن البورصة ستوقف التداول نهائيا حال تراجع المؤشر بنسبة 10%، لافتة إلى أن ذلك يعقبه إيقافان للمؤشر الأول لدى بلوغه 5 % لمدة 15 دقيقة، وفي حال تراجعه 7 % يتم الإيقاف لمدة 30 دقيقة، وفي حال بلغ الانخفاض 10% سيتم وقف التداول نهائيا، ويلغى مزاد الإغلاق.


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