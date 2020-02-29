حرمه من العلاج .. زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح انتهاكات تميم .. شاهد

عرضت فضائية اكسترا نيوز ، تقريرا عن تفاصيل الاعتقالات فى نظام تميم للشعب القطرى .





جملة انتهاكات يمارسها نظام النظام القطرى ضد شعبه التى امتدت لتشمل قمع الحريات وإسكات أى صوت معارض داخل قطر .





وامتدت الانتهاكات الى أفراد أيضا من العائلة الحاكمة وتحديدا حفيد مؤسس قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى وهو ما كشفت النقاب عنه زوجته أسماء ريان .





وأكدت أسماء ريان زوجة حفيد مؤسس قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى أن النظام القطرى يتعنت ضد زوجها المعتقل وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية وهو العلاج .





وكشفت زوجة حفيد مؤسس قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى خلال مؤتمر بنادى الصحافة السويسرى بـ جنيف عن الانتهاكات التى مارسها تميم بحق زوجها، لافتة إلى أن القضاء القطرى بلجأ للترهيب ولا يحمى المتهمين .



