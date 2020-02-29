AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حرمه من العلاج .. زوجة حفيد مؤسس قطر تفضح انتهاكات تميم .. شاهد

السبت 29/فبراير/2020 - 03:29 م
تميم حاكم قطر
تميم حاكم قطر
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز ، تقريرا عن تفاصيل الاعتقالات فى نظام تميم للشعب القطرى .

جملة انتهاكات يمارسها نظام النظام القطرى ضد شعبه التى امتدت لتشمل قمع الحريات وإسكات أى صوت معارض داخل قطر .

وامتدت الانتهاكات الى أفراد أيضا من العائلة الحاكمة وتحديدا حفيد مؤسس قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى وهو ما كشفت النقاب عنه زوجته أسماء ريان .

وأكدت أسماء ريان زوجة حفيد مؤسس قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى أن النظام القطرى يتعنت ضد زوجها المعتقل وحرمانه من أبسط حقوقه الأساسية وهو العلاج .

وكشفت زوجة حفيد مؤسس قطر الشيخ طلال بن عبد العزيز آل ثانى خلال مؤتمر بنادى الصحافة السويسرى بـ جنيف عن الانتهاكات التى مارسها تميم بحق زوجها،  لافتة إلى أن القضاء القطرى بلجأ للترهيب ولا يحمى المتهمين . 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: مصر توفر العلاج للسجناء بينما قطر تتركهم مصابين بالسل .. فيديو

تقرير يكشف انتهاكات النظام القطري ضد المهندس المصري علي سالم.. شاهد

الفيلم الوثائقي قبيلة الغفران يرصد انتهاكات النظام القطري.. فيديو

جرائم تميم.. تقرير يكشف تفاصيل انتهاكات قطر ضد وزير العدل الأسبق

زوجة طلال بن عبد العزيز آل ثاني تفضح تعذيب المساجين في السجون القطرية

زوجة طلال بن عبد العزيز آل ثاني تفضح القضاء القطري المسيس

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بشأن تجميد رواتب المعلمين عند أساسي 2014

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

الفرق ساعة.. شاهد بكاء مجدي عبد الغني في عزاء مبارك وضحكه في فرح ابنة مدحت شلبي

وصف الجماهير بـ مجانين الكرة.. فايلر يكشف سر خسارة السوبر وحظوظ الأهلي في أفريقيا

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق

الصحة توضح: ماذا تفعل إذا شعرت بأعراض كورونا؟ فيديو

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

وفاة لاعب مصري في حريق هائل بمقر إقامة فريق مريخ الفاشر السوداني.. تفاصيل

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

الصحة العالمية: حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في مصر

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

مفيش كورونا.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ الزعيم عادل إمام

بعد شائعات وفاته ..الرئاسة الفلسطينية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ أبو مازن

اللي هيبصلها هضربه بالنار.. قرار عاجل من النيابة في واقعة احتضان طالب لزميلته أمام مدرسة في الشرقية

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور

زوجة تامر حسنى ورانيا يوسف الأبرز.. أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير فى فبراير