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أخبار العالم

100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم السودان

السبت 29/فبراير/2020 - 03:32 م
السودان
السودان
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أ ش أ
أعلن جوزيف بوريل فونتيليس، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، عن تخصيص الاتحاد حزمة إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي في السودان.

وقال بوريل، في تعليق على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عقب لقائه مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك في الخرطوم اليوم السبت، إن انتقال السودان مثال واعد، لافتا إلى أن حمدوك يقود إصلاحات مهمة بدأها شعب السودان.

من جانبه، رحب رئيس وزراء السودان، بنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن هذه الزيارة دليل على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه الاتحاد الأوروبي للسودان على مر السنين.

وقال حمدوك: "أجرينا نقاشا مثمرا أكد فيه جوزيف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يقف بثبات وراء الانتقال في السودان، والذي يعتبر الآن بارقة أمل في المنطقة".

وأعرب عن شكره للاتحاد الأوروبي على الدعم الذي قدمه للسودان، بواقع 100 مليون يورو إضافية، لمساعدة البلاد في التحرك صوب الإصلاح بخطوات ثابتة وملموسة.

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