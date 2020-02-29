تلبيس الأسنان.. طريقة جديدة لابتسامة جذابة

أكد الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، أن تلبيس الأسنان أو ما يطلق عليها "تتويج الأسنان " من الأساليب التجميلية البسيطة والفعالة بفضل توافر العديد من التقنيات والطرق المختلفة، فكل شخص قد يحتاج إلى إجراء عملية تلبيس الأسنان الخاص به بطريقة مختلفة كل الاختلاف عن الآخر.









وأضاف الدكتور باسم سمير، أن عملية تلبيس الأسنان تتم من خلال 3 مراحل فقط تبدأ بمرحلة تنظيف الأسنان، ثم مرحلة التخدير الموضعي، ومن ثم المرحلة الأخيرة المتمثلة في التلبيس، حيث يقوم الطبيب المختص بوضع مادة لاصقة على الأسنان ، بعد ذلك يتم وضع التيجان ويتم النظر في مناسبتها مع الأسنان من عدمه، ومن ثم تثبيت تلك التيجان لتكون العملية قد انتهت.









وأوضح أن عملية تلبيس الأسنان لا تتم بنفس الشكل ولا تستخدم نفس النوع، وإنما تكون هناك عدة أنواع مختلفة مثل ، تلبيس الأسنان باستخدام البورسلين، وهو من أقدم وأفضل الأنواع المستخدمة في التلبيس، كذلك تلبيس الأسنان بواسطة الزيركون، فهو من الأنواع المفضلة لدى الكثيرين، حيث يمنح السن القوة والصلابة، ولكن بالبحث عن المادة الظاهرية الجميلة، سيكون تلبيس الأسنان باستخدام الأمبرس هو الخيار الأمثل.









وأشار الدكتور باسم سمير، إلى وجود بعض النصائح الهامة التي ينبغي على المريض إتباعها بعد الانتهاء من عملية تلبيس الأسنان مثل، تناول المضادات الحيوية الموصوفة للقضاء على آلام اللثة التي من المفترض أن تكون متواجدة خلال هذه المرحلة، كذلك إتباع تنظيف الأسنان بطرق غير مُرهقة فترة لا تقل عن شهر بعد التلبيس، بتجنب استخدام فرشاة الأسنان العادية والاكتفاء فقط بالغرغرة من خلال المحلول.