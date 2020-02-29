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فن

واحد بس.. أمير كرارة يوجه رسالة إلى السقا احتفالا بعيد ميلاده

السبت 29/فبراير/2020 - 05:43 م
احمد السقا وأمير
احمد السقا وأمير كرارة
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مصطفى كرم
هنأ الفنان امير كرارة صديقة الفنان احمد السقا بعيد ميلاده الـ 45 عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر امير كرارة صورة له مع أحمد السقا وعلق عليها قائلا: " كل سنة وانت طيب يا اصلي .. السقا واحد بس".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام، وعلق بعضهم قائلا: " كل سنة وانت طيب يا سقا" و " منورين الدنيا" و "كل سنه وانتم طيبون".

يُذكر أن الفنان احمد السقا عُرض له فى رمضان الماضي 2019 مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم كريم عفيفي وهو عبارة عن ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق.
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