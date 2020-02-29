وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالفوز على صن داونز في ربع نهائي أبطال افريقيا

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بمناسبة الفوز الذي حققه على منافسه فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين للاشئ.





وجاءت المباراة بحضور وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي الأهلي في مباراة الذهاب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة العودة يوم السبت القادم بجنوب إفريقيا.





وحرص وزير الشباب والرياضة على حضور المباراة في إطار دعمه ومؤازرته لجميع الأندية المصرية المشاركة في مختلف البطولات الإفريقية، وتحفيزهم على تحقيق الفوز في مبارياتهم، والتنافس على ألقاب تلك البطولات لإضافة إنجازات جديدة إلى سجل الرياضة المصرية.





وعبر الوزير عن تقديره للاعبي النادي الأهلي على مجهودهم وأدائهم المميز في مباراتهم أمام صن داونز، والفوز في المباراة، مشيدا بدور الجماهير التي حضرت المباراة وحرصت على دعم وتشجيع فريقها طوال عمر المباراة.





وأعرب صبحي عن ثقته في أداء الأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية، متمنيًا التوفيق لفريق النادي المصري أمام نهضة بركان المغربى في المباراة المقرر لها مساء غد، ومباراة بيراميدز أمام فريق زاناكو الزامبي ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الافريقية.