الديهي: مفاوضات سد النهضة تعكس الصبر الاستراتيجي غير المسبوق للمفاوض المصري

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجانب الإثيوبي أبلغ الجانب الأمريكي بعدم حضور هذه الجولة من المباحثات الخاصة بسد النهضة والتوقيع على الاتفاق الذي تم صياغته من قبل الخزانة الأمريكية.





وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، السبت، أن أمريكا أعلنت ضرورة عدم بدء ملء سد النهضة بدون اتفاق مع مصر والسودان، مشددة على أن الاتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة يراعي مصالح البلدان الثلاثة.





وتابع، أن مفاوضات سد النهضة تعكس الصبر الاستراتيجي غير المسبوق للمفاوض المصري والدولة المصرية، منوهًا أن العالم اجمع أصبح يرى المتفاوضين حول سد النهضة على حقيقتهم، واكتشف الجميع أن المفاوض المصري صابر ونزيه وصاحب حق، وصادق في نواياه في مصلحة البلدان الثلاثة.





ونوه، بأن وزارتي الخارجية والمياه والري والطاقة الإثيوبيتان أصدرتا بيانا مشتركا، عبر عما وصفه بـ"خيبة الأمل" إزاء البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة، وذكر أن إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول في هذه العملية، وزعمت إثيوبيا في البيان أن باعتبارها مالكة السد، فإنها ستبدأ في الملء الأول لخزان السد بالتوازي مع البناء، بمراعاة مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتسبب في عدم حدوث ضرر كبير، معقبًا: "أنا متفائل ولست قلقا على المفاوض المصري".