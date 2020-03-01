AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الديهي: مفاوضات سد النهضة تعكس الصبر الاستراتيجي غير المسبوق للمفاوض المصري

الأحد 01/مارس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الجانب الإثيوبي أبلغ الجانب الأمريكي بعدم حضور هذه الجولة من المباحثات الخاصة بسد النهضة والتوقيع على الاتفاق الذي تم صياغته من قبل الخزانة الأمريكية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"،  السبت، أن أمريكا أعلنت ضرورة عدم بدء ملء سد النهضة بدون اتفاق مع مصر والسودان، مشددة على أن الاتفاق يعالج جميع القضايا بطريقة متوازنة ومنصفة، مع مراعاة مصالح البلدان الثلاثة يراعي مصالح البلدان الثلاثة.

وتابع، أن مفاوضات سد النهضة تعكس الصبر الاستراتيجي غير المسبوق للمفاوض المصري والدولة المصرية، منوهًا أن العالم اجمع أصبح يرى المتفاوضين حول سد النهضة على حقيقتهم، واكتشف الجميع أن المفاوض المصري صابر ونزيه وصاحب حق، وصادق في نواياه في مصلحة البلدان الثلاثة.

ونوه، بأن وزارتي الخارجية والمياه والري والطاقة الإثيوبيتان أصدرتا بيانا مشتركا، عبر عما وصفه بـ"خيبة الأمل" إزاء البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة، وذكر أن إثيوبيا أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للتداول في هذه العملية، وزعمت إثيوبيا في البيان أن باعتبارها مالكة السد، فإنها ستبدأ في الملء الأول لخزان السد بالتوازي مع البناء، بمراعاة مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول والتسبب في عدم حدوث ضرر كبير، معقبًا: "أنا متفائل ولست قلقا على المفاوض المصري".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديوجراف | تعثر مفاوضات سد النهضة لـ تعنت إثيوبيا | تفاصيل

د.جوزيف رامز يكتب: تأملات فى الاتفاق الثلاثى الأخير بواشنطن حول سد النهضة

سفير مصر يؤكد أهمية التوصل لاتفاق متوازن حول سد النهضة

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مغزى تأخر التوقيع على اتفاق سد النهضة

شكري: نتوقع اتفاقا نهائيا عادلا حول سد النهضة يراعي مصالح مصر

وزير الخزانة الأمريكي: ملتزمون باستكمال مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان وإثيوبيا

ترشيحاتنا

بـ فستان أبيض قصير.. ملك قورة تشعل السوشيال ميديا بإطلالة عصرية

خالد الغندور يهنئ الأهلي بالفوز على صن داونز.. ويؤكد: كارتيرون أفضل من جروس

بلطجية أتراك يقتحمون منازل صحفيين بوكالة سبوتنيك في أنقرة ويعتدون عليهم

مستشفى الأهلي.. إصابة أحمد فتحي أمام صن داونز وشكوك عن لحاقه بمباراة العودة.. تفاصيل

بعد الفوز على صن داونز.. عضو مجلس الأهلي: الكرة للجماهير

حظ عاثر | زوجان يكتشفان 150 ثعبانا بعد شرائهما منزلا جديدا .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر