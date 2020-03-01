هنفطر إيه النهارده.. ساندوتش التونة البيتى اللذيذ وشاي باللبن

تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات خلال اليوم، ولذلك يجب أن نحرص على تناولها بشكل جيد لتمد الجسم بالطاقة والفيتامينات التي يحتاج لها، تعرف على مكونات وجبة الافطار اليوم على طريقة الشيف شريف الحطيبي، والتي تقدم مع كوب الشاي باللبن.





مقادير ساندوتش تونة بيتي :





3 ملاعق خل أبيض

ورق بصل اخضر

ملعقة مايونيز

بصل احمر مفروم

ملعقة فلفل

تونة

خبز





طريقة تحضير ساندوتش تونة بيتي :





* ضعي البصل في الخل لمدة 3 دقائق





* ضيفي له التونة والمايونيز والفلفل وورق البصل الاخضر





* اخلطي جيدا ويترك لمدة 5 – 10 دقائق ثم ضعي الخليط في الخبز وقدمي السندوتش