أبرزهم بيل جيتس.. كورونا يكبد أثرياء العالم خسائر تتخطى 440 مليار دولار

كشف تقرير لـ وكالة بلومبرج أن أغنى ثلاث أثرياء فى العالم وهم الأمريكي جيف بيزوس، رئيس شركة أمازون لتجارة التجزئة الإلكترونية، وزميله بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت لتكنولوجيا الكمبيوتر، والملياردير الفرنسي بيرنار أرنو، صاحب شركة LVMH للموضة والمنتجات الفاخرة، تكبدوا خسائر الأسبوع الماضى 30 مليار دولار، مسجلين أكبر خسارة بين مليارديرات العالم.





وقال التقرير إن انتشار فيروس كورونا الجديد وتزايد المخاوف من انتشار العدوى بالعديد من الدول، أدى إلى انخفاض إجمالي ثروات أغنى 500 ملياردير فى العالم بنحو 444 مليار دولار، مع خسارة القيمة السوقية للشركات بالأسواق المالية العالمية بأكثر من ست تريليونات دولار، الأسبوع الماضي فقط.





وسجل الملياردير إيلون ماسك، الذى يحتل المركز 25 على قائمة أثرياء العالم، وصاحب شركة تيسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية سجل رابع أكبر خسارة أسبوعية بين المليارديرات، بواقع 9 مليارات دولار بسبب انهيار أسعار أسهم شركته.





وتعرض أيضا كبار المليارديرات بقطاع الرعاية الصحية لخسائر كبيرة لعدم قدرة شركاتهم على ابتكار عقاقير لعلاج فيروس كورونا، وتزايد عدد الوفيات إلى حوالى 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 85 ألف حالة.



