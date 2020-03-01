ابتكار قناع للوجه يكشف الإصابة بـ فيروس كورونا

كشف موقع صحيفة Daily mail البريطانية، عن ابتكار جديد يساعد على تشخيص مرضى فيروس كورونا خلال ساعات قليلة.





وابتكر العلماء في جامعة ليستر قناعا للوجه مزودة بشرائط تمتص قطرات من التنفس والتي قد تحمل آثار العدوى البكتيرية أو الفيروسية.





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بدأ العلماء تجربة قناع الوجه الجديد والذي يتكلف جنيه استرليني 2، وأثبتت الاختبارات بالفعل أنه يمكن أن يكتشف السل، وهي عدوى في الرئة قاتلة، كما يمكنه اكتشاف العديد من الفيروسات.





وبحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هذا القناع الجديد يمكن الباحثين من اكتشاف فيروس كورونا بعد الاختبارات خلال 48 ساعة.





ويعتقد الباحثون في جامعة ليستر أن هذا القناع الجديد المبتكر لاكتشاف فيروس كورونا سوف يستغرق شهرين على الأقل قبل أن يتمكنوا من اختبار الأقنعة على مرضى COVID-19 الفعليين.