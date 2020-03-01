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برلمان

طلب إحاطة بشأن معاناة الطلاب من مخاطر الطرق غير الآمنة

الأحد 01/مارس/2020 - 11:58 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تقدمت النائبة ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن معاناة الطلاب من مخاطر الطرق غير الآمنة خلال الذهاب من وإلى المدارس. 

وأوضحت عبد الحليم، في طلبها، أن هناك شكوى في الفترة الأخيرة، من أولياء الأمور، بسبب معاناة الطلاب خلال ذهابهم إلى المدرسة وعودتهم منها، من مخاطر عديدة، يتعرضون فيها للإصابة وللموت أحيانًا، بسبب الصعوبات التي يمرون عليها في الطريق، خاصة في المناطق الريفية أو العشوائية، حيث تتواجد طرق كثيرة غير آمنة على الطلاب، فبعضهم يعبر إلى المدرسة من خلال جسور والبعض الآخر يسير أمام بلاعات أو صخور وما شابه، وأيضا هناك عدم التزام من السائقين بالسرعات المحددة في مناطق المدارس، مما يسبب العديد من الحوادث. 

وتابعت: "هناك من الطلاب من يعبرون يوميًا ماسورة على مياة الترعة كي يصلوا إلى المدارس وهذا الأمر منتشر بكثرة في الصعيد والأرياف، خاصة مع وجود المدارس في غير القرى التى يسكنها الطلاب، وهناك العديد من الأمثلة على هذا الأمر، والتي تسبب العديد من الحوادث، والمخاطر، وأبرزها معاناة أهالى عزبة الشهاوية التابعة لقرية الحمراء بمحافظة كفر الشيخ، بسبب عبور أبنائهم من معدية خشبية متهالكة هي طريقهم الوحيد للمدرسة، وسقط من عليه طلاب كثيرون". 

ولفتت إلى أنه انتشر مؤخرًا فيديو لتلاميذ يعبرون على ماسورة من أجل الوصول إلى مدارسهم، في قرية أبوزهرة بكفر الشيخ، وقالت شكاوى أولياء الأمور أن أبناءهم بالفعل تعرضوا للسقوط في المياه من أعلى الماسورة مرات عديدة، ومنذ أيام أصيب 9 طلاب عقب خروجهم من المدرسة بمدينة سفاجا، فى حادث تصادم سيارتين، وتم نقلهم لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج. 

وطالبت عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين وزارات التعليم والتنمية المحلية والداخلية، بهدف تأمين الطرق إلى المدارس وضبط عملية السير فيها وأيضا تمهيدها بالشكل الذي لا يجعلها تمثل أي أخطار على الطلاب، وإنشاء طرق بديلة عن المعديات أو غيره خاصة أنها تمثل أخطار محتملة وإعطاء أوليات في عمليات الإنشاء أو التطوير، لإصلاح الكباري الخاصة بمرور الطلاب إلى المدارس.
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