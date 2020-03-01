AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لمواجهة صن داونز.. فايلر يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا

الأحد 01/مارس/2020 - 01:40 م
الأهلي ضد صن داونز
الأهلي ضد صن داونز
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المقرر أن تشارك في رحلة جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وضمت قائمة الأهلي كلا من:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.


يذكر أن الأهلي يلتقي صن داونز بجنوب إفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا أمس على صن داونز 2-0 في مباراة الذهاب بدور الثمانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف علي قائمة الأهلي لمواجهة بلاتينيوم بدوري أبطال أفريقيا

فايلر يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بلاتنيوم بدوري أبطال أفريقيا

بالقوة الضاربة.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المصري

دوري أبطال أفريقيا.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

مفاجآت بالجملة.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الاهلي لمواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

كلاسيكو الأرض.. 17 قناة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. تعرف عليها

فيروسات وأمراض خطيرة.. ماذا قال هاني الناظر عن الحفاضات؟

تشكيل ريال مدريد المتوقع للكلاسيكو.. زيدان يهاجم برشلونة بـ بنزيما وفينيسيوس

أسعار سوزوكي اليوم في مصر بعد التخفيض وعروض تقسيط التو 2020 suzuki alto .. صور

صحف إنجلترا تنشغل بسقوط ليفربول الأول

منتخب مصر للشباب يواجه السنغال في نصف نهائي كأس العرب

AdvertisementS

صاحب التاريخ السيئ.. الكاف يرفض طلب الأهلي السري قبل مواجهة صن داونز

كلاسيكو الأرض.. 17 قناة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. تعرف عليها

الكاف يسدل الجدل حول تغيير حكم مباراة الزمالك والترجي في رادس

رسميا .. إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. والإعلان خلال ساعات

الزمالك يكشف حقيقة إضراب لاعبيه قبل مواجهة الترجي

أخبار الرياضة ليلا.. إصابة فتحي ومعلول وأجايي قبل لقاء الأهلي وصن داونز.. حقيقة الاعتداء على حكم مباراة الزمالك والترجي

تأكد غياب نجم جديد.. أخبار سيئة في الترجي قبل موقعة الإياب أمام الزمالك

كلاسيكو الأرض.. مفاجأة في تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد المتوقع للكلاسيكو.. زيدان يهاجم برشلونة بـ بنزيما وفينيسيوس

صحف إنجلترا تنشغل بسقوط ليفربول الأول

حرب المليارات.. القيمة التسويقية لنجوم برشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

بعد ضياع دوري اللاهزيمة.. تعرف على موعد تتويج ليفربول بـ البريميرليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالتها بجوار حمام السباحة

فستان مكشوف.. روبى تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. شاهد

هل ستموت حتمًا لو أصبت بـ كورونا؟