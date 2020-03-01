استعدادا لمواجهة صن داونز.. فايلر يعلن قائمة الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المقرر أن تشارك في رحلة جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وضمت قائمة الأهلي كلا من:





محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.









يذكر أن الأهلي يلتقي صن داونز بجنوب إفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.









وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا أمس على صن داونز 2-0 في مباراة الذهاب بدور الثمانية.