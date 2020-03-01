بعد تورم وجهها.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ فريدة سيف النصر

تعاني الفنانة فريدة سيف النصر من تورم في وجهها، نتيجة وجود خراج في أسنانها.





وقال مصدر مقرب من فريدة سيف النصر، إن الطبيب وصف لها بعض الأدوية والمضادات الحيوية التي تساعد في القضاء على التورم الناتج عن الخراج، قبل أن يتدخل لاحقا بأي شكل جراحي.





ونفى المصدر ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي من أن فريدة سيف النصر خضعت لحقن الكورتيزون، مؤكدا عدم صحة هذه الأقاويل، وأن الأمر لا يعدو كونه خراجا في أسنانها.





وأكد المصدر أن الأدوية الموصوفة لـ فريدة سيف النصر ستستمر لمدة 3 أيام، وأنها تنام فترات طويلة من اليوم جراء تناولها، وأنها ستتابع مع الطبيب بعد انتهاء هذه المدة.





وكشفت الفنانة فريدة سيف النصر لجمهورها أمس عن إصابتها بورم في وجهها ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي على بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وطلبت فريدة من جمهورها الدعاء لها، وكشفت أنها تعرضت للورم في وجهها بسبب إصابتها بخراج في أسنانها بشكل مفاجئ ورغم المسكنات التي تتناولها إلا إنها تعاني من الألم الشديد.



