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فن

بعد تورم وجهها.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ فريدة سيف النصر

الأحد 01/مارس/2020 - 02:33 م
فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
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قسم الفن
تعاني الفنانة فريدة سيف النصر من تورم في وجهها، نتيجة وجود خراج في أسنانها.

وقال مصدر مقرب من فريدة سيف النصر، إن الطبيب وصف لها بعض الأدوية والمضادات الحيوية التي تساعد في القضاء على التورم الناتج عن الخراج، قبل أن يتدخل لاحقا بأي شكل جراحي.

ونفى المصدر ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي من أن فريدة سيف النصر خضعت لحقن الكورتيزون، مؤكدا عدم صحة هذه الأقاويل، وأن الأمر لا يعدو كونه خراجا في أسنانها.

وأكد المصدر أن الأدوية الموصوفة لـ فريدة سيف النصر ستستمر لمدة 3 أيام، وأنها تنام فترات طويلة من اليوم جراء تناولها، وأنها ستتابع مع الطبيب بعد انتهاء هذه المدة.

وكشفت الفنانة فريدة سيف النصر لجمهورها أمس عن إصابتها بورم في وجهها ونشرت صورة عبر حسابها الشخصي على بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وطلبت فريدة من جمهورها الدعاء لها، وكشفت أنها تعرضت للورم في وجهها بسبب إصابتها بخراج في أسنانها بشكل مفاجئ  ورغم المسكنات التي تتناولها إلا إنها تعاني من الألم الشديد.

وعلقت فريدة سيف النصر على صورتها: "ممكن تدعوا لي من قلبكم بجد اول مره ابكي زي الاطفال انا اصلا باتحمل لكن مش قادره..ده مش ماكياج ده وشي بدون سابق انذار صحيت باصوت نص الليل ودي رابع مره يحصل لي حاجه غريبه في وشي واكون باشتغل يعني مش وقته استغفر الله احسن من غيرنا سامحني والنبي اللهم لااعتراض..عامله زي الكوره الكفر عينيه مقفوله وبؤي مدلدل حتي حواجبي وارمه يخرب بيت كده انا اديتكم نص الوش علشان حقيقي مش انا رعب والله تغيير سريع سبحان الله والحمدلله مش هزار تحت اسنان سليمه 4 خراريج ازاي مش عارفين عملنا بانوراما كامله والدكتور مستني الالتهاب يروح والورم بحقن الفنتيرن قويه واوجمنتين وبعدين يقرر في ايه؟".

وأضافت: "هو نفسه بيسأل في إيه؟هو انا اللي هاعرف يادكتوووووور..وطبعا الفليكتور منيمني علي روحي لأن الالم الحمد لله مايتحملوش الا حد مستسلم لارادة ربنا ويشكره..المشكله الشغل ومافيش وقت لاحول ولاقوة الابالله..لا زم يصوروا من غيري وانا وافقت هاعمل ايه!..؟؟ قدر الله وماشاء فعل حاضرحبيبي يا ربنا كل اللي تجيبه راضيه والحمدلله هو مابيجيبش حاجه وحشه ابدا قضا اخف من قضا لو هافدي الغاليين كلهم انا جاهزه..ادعوا لي..اسفه عالصوره بس انتم حبايبي وهاتتحملوا ده انا لسه منزله عالصفحه لايف بالنظاره الفراشه امبارح باين طلعت فراشه ملوثه...الآذان سلام بقي".
بعد تورم وجهها.. آخر تطورات الحالة الصحية لـ فريدة سيف النصر
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