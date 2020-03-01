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محافظات

محافظ الشرقية يتابع أعمال تطوير كورنيش بحر مويس

الأحد 01/مارس/2020 - 03:59 م
محافظ الشرقية يتابع
محافظ الشرقية يتابع أعمال تطوير كورنيش بحر مويس
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محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد أعمال تطوير وتجميل شارع المبرة المؤدي لمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل شوارع وميادين المحافظة لإعادة الطابع الحضاري المميز لها.


كما قام المحافظ ومرافقوه بتفقد أعمال التجميل الجارية بالشوارع المحيطة بمستشفى المبرة، مشددًا علي رئيسة حي ثان بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال للانتهاء منها طبقا للتوقيت المحدد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


كما حرص محافظ الشرقية علي متابعة أعمال تطوير كورنيش بحر مويس أمام مستشفى المبرة وصولًا لكوبري الإسكان لتوسعة عرض الطريق وإقامة مساحات خضراء لخلق متنفس للمواطنين مع طلاء الأعمدة والبلدورات والتشجير وأعمال النظافة، مشيرًا إلى أنه جاري استكمال أعمال تطوير طريق كورنيش بحر مويس أمام المحافظة  لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة.


وشدّد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وإقامة الممشى للمواطنين بطول بحر مويس والذي يقام علي مراحل متعاقبة حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييرًا في الشارع للأفضل.

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