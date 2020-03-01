شيرين رضا تشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

تشارك الفنانة شيرين رضا في المسابقة الرسمية للنسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقرر انطلاقه في جدة خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس.





يعرض خلال المسابقة فيلم "الأقصر" الذي تشارك في بطولته شيرين رضا، مع الممثلة الإنجليزية أندريا ريسبورو والممثل الأمريكي مايكل لانديز وكريم صالح.





الفيلم إنتاج مشترك بين مصر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.



