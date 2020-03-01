شيرين رضا تشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي

تشارك الفنانة شيرين رضا في المسابقة الرسمية للنسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي المقرر انطلاقه في جدة خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس.
يعرض خلال المسابقة فيلم "الأقصر" الذي تشارك في بطولته شيرين رضا، مع الممثلة الإنجليزية أندريا ريسبورو والممثل الأمريكي مايكل لانديز وكريم صالح.
الفيلم إنتاج مشترك بين مصر والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن قائمة الأفلام المشاركة في البرنامج الرسمي للمهرجان تضم 107 فيلما، منها أفلام روائية ووثائقية طويلة وقصيرة، بما فيها 16 فيلمًا في المسابقة الرئيسية، و7 أفلام خارج المسابقة، و15 فيلمًا في برنامج العروض الكلاسيكية، و3 أفلام في برنامج أجيال، 5 أفلام تفاعلية تشمل تجارب الواقع الافتراضي، 11 فيلمًا في سينما السعودية الجديدة، 13 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، 23 فيلمًا في برنامج مخصص لأفضل إنتاجات العام، 17 فيلمًا تجريبيًا، بالإضافة لمشروع إنتاجي خاص يضم خمسة أفلام قصيرة لمخرجات سعوديات.